Die Lebensretter kamen mit der Vespa

Kreislauf kehrte wegen guter Erster Hilfe zurück

Als nach wenigen Minuten der Rettungswagen eintraf, reichte ein Schock des Defibrillators, und das Herz des Mannes fing wieder an zu schlagen. Ein Hubschrauber brachte den Patienten dann im künstlichen Tiefschlaf ins Salzburger Uniklinikum, wo er mittlerweile wach und auf dem Weg der Besserung ist. Wie der Zufall es will, landete er ausgerechnet auf jener Intensivstation, auf der auch Hufnagl arbeitet. So kam es, dass der Lebensretter am Wochenende bereits selbst an dessen Krankenbett stand.