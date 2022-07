Tirol: Gleitschirmpilot bei Sturz in Baum verletzt

Der 50-Jährige war am Nachmittag von den Elfer Bergbahnen in Neustift zu einem Übungsflug aufgebrochen. Gegen 13.30 klappte sich dann plötzlich sein Gleitschirm ein, weil Thermikprobleme auftraten. Der Pilot stürzte daraufhin rund 20 Meter weit in den Kampler Wald ab. Dort blieb er in einem Baum hängen.