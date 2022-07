Alkolenker prallte mit Pkw zusammen: Fahrerin tot!

Ein tragischer Unfall durch Alkohol am Steuer am Samstagabend, der einer 56-Jährigen das Leben kostete: Kurz vor 10 Uhr abends geriet das Auto eines 48-jährigen Betrunkenen aus dem Bezirk Leibnitz auf die Gegenfahrbahn auf der L602 in Jöss (Bezirk Leibnitz). Eine entgegenkommende 44-Jährige hatte Glück und konnte gerade noch ausweichen - sie streifte lediglich einen Straßenpflock und blieb unverletzt.