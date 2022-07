Betrunkener Radfahrer nach Überschlag im Spital

Gegen 20.30 radelte das Trio am Freitag von Kufstein nach Ebbs. In Eichelwang blieb der 24-Jährige an einer schrägen Gehsteigkante hängen. Daraufhin überschlug er sich mit dem Fahrrad und schlug mit Kopf und Schulter auf dem Gehweg auf. Obwohl der Einheimische einen Helm trug, wurde er kurzzeitig bewusstlos. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Kufstein.