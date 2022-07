Klima im Waldviertel wurde erfolgreich erforscht

Diese Anerkennung ist etwas wert: Sandra Babinger und Ulrike Lang haben mit Malena Knapp an der HLUW Yspertal den Klimawandel im Waldviertel und seine Auswirkungen auf die Weiße Mistel untersucht. Die Ergebnisse der Diplomarbeit der Schülerinnen wurden beim Wettbewerb des Institutes for Science and Technology Austria (ISTA) mit dem 1. Preis ausgezeichnet.