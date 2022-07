Nach Sturz: Autofahrer fanden bewusstlosen E-Biker

Auch Smart Watch sendete Notruf

Der Einheimische blieb bewusstlos liegen und sein Fahrrad lag auf ihm. Beim Sturz zog er sich Verletzungen am Kopf sowie im Bereich Wirbelsäule zu. „Nachfolgende Autofahrer fanden den verletzten E-Biker, leisteten Erste Hilfe und setzten sofort einen Notruf ab. Gleichzeitig sendete seine Smart Watch ebenfalls einen Notruf an die Rettungsleitzentrale“, so die Ermittler weiter.