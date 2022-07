„Löschbibel“ für Kirchenrettung geschrieben

Appell an Gebäudeerhalter

Als Fallbeispiel diente die St. Agatha-Kirche in Eisenreichdornach, die aus dem 9. Jahrhundert stammt. „Wir haben ein Handbuch für den Feuerwehreinsatz erarbeitet. Dieses soll als Vorbild für andere Kirchen, Schlösser oder Museen dienen“, so Schaub, der aber an die Erhalter solcher Gebäude appelliert: „Idealerweise erarbeiten diese mit Fachkräften selbst ein derartiges Handbuch, das sie den Feuerwehren für den Einsatz bereitstellen.“