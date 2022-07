Heimische Musik-Legende wird ausgezeichnet

Wer in Österreich mit Musik zu tun hat, kennt unweigerlich auch Walter Schwanzer. Der 64-jährige Kapellmeister aus Rohrendorf im Bezirk Krems war in seinem Leben schon vieles – und ist nun auch unser Poldi der Woche. „Immer, wenn Kapellen, Bands oder auch Chöre Hilfe bei Noten oder Arrangements brauchen, hilft er mit Rat und Tat. Häufig wenden sich zum Beispiel auch junge, noch aufstrebende Komponisten an ihn, um vom alten Hasen zu lernen“, erzählen Schwanzers Kollegen.