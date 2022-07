Passanten retteten Tiroler aus verrauchter Wohnung

Gegen 1.30 Uhr gingen der 23-Jährige und der 53-Jährige nach einer Veranstaltung in Buch zu Fuß nach Hause. Als sie beim Wohnhaus des 89-Jährigen vorbeikamen, vernahmen sie dessen Hilfeschreie und konnten den Brandgeruch wahrnehmen. „Daraufhin brachen sie die Eingangstüre auf und fanden den Mann in der verrauchten Küche am Boden liegend“, heißt es von der Polizei. Die beiden Lebensretter brachten den Pensionisten ins Freie und alarmierten die Feuerwehr.