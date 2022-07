Muhr plant einen neuen Radweg für seine Lebensader

Letzteres lockt auch viele Tagesgäste in das Dörfchen am Fuße des Hafners, das sich stolz Nationalparkgemeinde nennt. Viele davon sind Radsportler, die entlang der Mur über die Steiermark und Slowenien bis nach Kroatien fahren – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde. Ein Herzensanliegen ist Schiefer daher der Ausbau des Radwegs im Muhrer Gemeindegebiet. Mit rund drei Millionen Euro schlägt das Projekt zu Buche, die Gemeinde wird rund ein Viertel davon aus eigener Kraft stemmen müssen. Kein Pappenstiel für die Ausgeleichsgemeinde, die allein in den vergangenen vier Jahren 500.000 Euro allein für die Wildbach- und Lawinenverbauung in die Hand nehmen musste.