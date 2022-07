Keine Auszeit für Grippe: Viele Steirer sind krank

Ordinationen auffallend voll

Die Zahl der grippalen Infekte in der Steiermark zeigt das besonders gut: Vergangene Woche verzeichnete die Grippestatistik der österreichischen Gesundheitskasse mehr als doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr. Dieses Bild zeigt sich im gesamten heurigen Jahr; im Februar gab es zum Teil dreimal so viele Infekte wie 2021, vom Niveau 2020 (15.000) war man aber weit entfernt. Die fast 5200 Fälle derzeit sind dennoch auffallend hoch, so Adomeit. Ob sich das bis zum Herbst einpendelt, könne man noch nicht sagen.