Spitäler in Niederösterreich füllen sich wieder

Insgesamt 3028 Corona-Fälle wurden gestern in NÖ neu gemeldet. Noch bevor die Infektionswerte im August aber noch stärker in die Höhe schnellen werden, steigen jetzt die Belagszahlen in den Spitälern an. 324 infizierte Personen werden auf Normalstationen, 14 auf Intensivstationen behandelt. Zum Vergleich: Am Montag der vergangenen Woche lag die Gesamtzahl der Corona-Patienten noch bei 241.