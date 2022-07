Gestohlenes Auto in Salzburg sichergestellt

Bereits am 15. Juli hat ein 33-jähriger Salzburger mit einem gefunden Funkschlüssel ein Auto aus einer Tiefgarage in der Stadt Salzburg gestohlen. Dazu hat er noch die Kennzeichen eines andere Wagen gestohlen und diese ausgetauscht. Geholfen hat alles nicht, am Dienstag in der Früh konnte die Polizei das Auto sicherstellen.