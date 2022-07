Wehrmauer am Mönchsberg von Vandalen beschädigt

Vandalen hinterließen am Montagabend am Mönchsberg in der Stadt Salzburg ihre Spuren. Die unbekannten Täter lösten insgesamt sechs Abdeckplatten einer Wehrmauer und ließen diese rund 20 Meter tief in den Wald fallen. Die denkmalgeschützten Platten aus Adneter Marmor wurden schwer beschädigt.