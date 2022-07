Arbeiter trennt sich den Zeigefinger ab

Ein Arbeitstag endete für einen 70-jährigen Flachgauer mit einem Finger weniger - und mit einem Aufenthalt im Unfallkrankenhaus. Er verletzte sich am Dienstagvormittag in einer Firma in Straßwalchen, als er dabei war, Zaunlatten mit einer Kreissäge zurechtzuschneiden. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache mit dem linken Zeigefinger in das Sägeblatt, wodurch der Finger abgetrennt wurde.