Kollision von Pkw und Traktor fordert 4 Verletzte

Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung und Stabilisierung wurden die beiden am schwersten verletzten Unfallopfer von den beiden Rettungshelikoptern in Krankenhäuser geflogen. Der dritte Pkw-Insasse wurde unter Notartzbegleitung bodengebunden in ein Spital eingeliefert,. Auch der Traktorfahrer musste in einer Klinik behandelt werden.