1000 Euro für Hinweis auf Räuber von Ilztal

Reinigungskraft musste Filialleiter in die Bank locken

Dann hielt er der Frau ihr Handy an das rechte Ohr und zwang sie, den Filialleiter anzurufen. Sie sollte ihn, unter dem Vorwand, dass die Eingangstür klemmen würde, in die Bank locken. Als der Chef - er ist in der Nähe zu Hause - zum Geldinstitut kam, wunderte er sich noch, dass die Eingangstür angelehnt war. Sekunden später befand auch er sich auch in der Gewalt des Bankräubers.