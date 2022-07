„Schicksal Corona“ erinnert an die Pandemie

Erinnern Sie sich noch, wann in der Pandemie zum ersten Mal eine Maskenpflicht verhängt wurde? Welche Regeln im „Lockdown light“ galten? Welche Witze in den Anfangszeiten der Coronakrise die Runde machten? Das Buch einer Tiroler Autorin soll genau das wieder in Erinnerung rufen. Von Beginn der Pandemie an hat Diana Zisler an „Schicksal Corona“ geschrieben, im heurigen März ist das Buch im Innsbrucker Studia Verlag erschienen. Das Werk ist als Chronologie der Ereignisse rund um die Pandemie, vor allem in Tirol und Österreich, gedacht.