Trockenheit als Gefahr: NÖ-Feuerwehren gewappnet

Wie schnell ein Waldbrand entstehen kann, zeigt ein aktueller Fall aus Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling: Spaziergänger hatten hier am Samstag im Wald einen glosenden Stamm entdeckt und sofort per Handy die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden rückten flugs mit Löschrucksack ins unwegsame Gelände vor und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Forst verhindern. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt.