Mit Kufsteiner „Model-Mama“ auf Laufstege der Welt

Lustige Episode zum Start in Tirol

In Tirol schien die große weite Modelwelt zunächst weit entfernt. „Ich wollte mich bei der Wirtschaftskammer in Kufstein erkundigen, was ich benötige, um hier eine Modelagentur zu gründen. Dort musste erst recherchiert werden, zu welcher Fachgruppe dies eigentlich gehört“, erinnert die heute 36-Jährige an eine lustige Episode zum Start.