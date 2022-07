Kritik nach Aus von Geburtenstation

Vom Landarztbonus bis zur mehr Studienplätzen an der Karl-Landsteiner-Uni bemüht sich Land, dem Mangel an Medizinern Herr zu werden. Die Schließung einer Geburtenstation offenbart nun aber, dass es auch in der Verwaltung ordentlich krankt. Weil schlicht zu wenig Personal da ist, wird die Station im Klinikum von Waidhofen an der Ybbs vorübergehend geschlossen. Zwischen 15. August und 30. September müssen werdende Mütter Amstetten, Scheibbs oder Melk ausweichen. Lediglich die gynäkologische Ambulanz bleibt weiter geöffnet, wenn auch mit verkürzten Öffnungszeiten und verpflichtender Voranmeldung.