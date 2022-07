Zitrusfrüchte, Kakteen und Co. nun sogar aus Tirol

Zudem erntet er gegen Ende des Sommers alljährlich an die 15 bis 20 Papayas. Die normalerweise in Mexiko und Südamerika beheimatete „Superfrucht“ mit ihrem süß-saftigen Fruchtfleisch wurde von Christoph Kolumbus als die „Frucht der Engel“ bezeichnet. Vier Ananas-Pflanzen wurden ebenfalls Teil des kultivierten Gartens. Genau so viele Früchte werden auch jedes Jahr vom Strunk geschnitten. „Bei einer ließ ich den Strunk als Beweis, dass ich sie nicht gekauft hatte, dran und brachte sie zu einem mir befreundeten Gastwirt. Dieser schnitt sie gleich an und probierte davon. Er meinte, dass er nie zuvor eine derart gehaltvolle Ananas gekostet hätte“, teilt ein sichtlich stolzer Wast Moser strahlend mit.