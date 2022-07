Alko-Lenker (17) ohne Schein baut schweren Crash

Burschen konnten sich selbst befreien

Die drei Jugendlichen verließen daraufhin selbstständig das Unfallwrack, gingen zu einer nahegelegenen Tankstelle und verständigten Bekannte und in weiterer Folge die Einsatzkräfte. Der 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht. Einer der beiden 16-Jährigen wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Hartberg gebracht. Der dritte Insasse verließ den Unfallort noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Bei der Nachschau an seiner Wohnadresse gab der Bursche an, keine schweren Verletzungen erlitten zu haben. Er lehnte im Beisein seines Vaters eine ärztliche Behandlung ab.