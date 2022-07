Spaziergänger fand schwer verletzten Pkw-Lenker

In Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) hat Samstagfrüh ein Spaziergänger in einer Wiese einen schwer verletzten Mann entdeckt. Der Spaziergänger fand den 31-Jährigen aus Graz-Umgebung etwa 20 Meter von seinem Fahrzeug entfernt, mit dem er 140 Meter über steiles Gelände abgestürzt war.