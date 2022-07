Mit Robe aus dem Kostümverleih zu den Festspielen

Keine adelige Kundschaft, aber eine die gute Qualität schätzt, begrüßt auch Trachtenmode-Macherin Susanne Spatt regelmäßig in ihren Läden. Sie empfiehlt dann elegante Seidendirndl in einer schönen Länge. Pudrige Farben geben den Ton an. Wer den trachtigen Auftritt scheut, ist bei Modemacherin Erika Eibl gut aufgehoben. Mit transparenten Seidenorganza-Kreationen gestaltet sie den Festspielbesuch ihrer Kundinnen heuer fließend und leicht.