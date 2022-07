„Problemlöser“ sollen Ärzte und Spitäler entlasten

Visiten und Beratung

Diese bestens ausgebildeten Gesundheitsexperten sollen in die Rolle des „Problemlösers“ schlüpfen und die Ressource „Arzt“ schonen, wie damals betont wurde. Denn oftmals erfolge bei Pflegeproblemen die Verlegung in ein Spital, die nicht unbedingt erforderlich wäre. Aber auch Visiten in Absprache mit niedergelassenen Medizinern, die Versorgung von Notfallpatienten oder die Beratung erkrankter oder hilfsbedürftiger Personen fallen in ihren Aufgabenbereich. Nach anfänglicher Kritik der Ärztekammer haben sich die Acute Community Nurses laut Notruf 144 mittlerweile mehr als bewährt.