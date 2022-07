Extreme Hitze in Tirol setzt Wanderern enorm zu

So kam es auch in dieser Woche aufgrund der Hitze bereits zu mehreren Einsätzen. Ein 81-jähriger Urlauber aus Wien musste am Mittwoch kurz vor Mittag mithilfe der Bergrettung Achenkirch vom Steig geborgen und mit den Booten der Feuerwehr sowie der Wasserrettung zum gegenüberliegenden „Seehofareal“ gebracht werden. Der Mann wurde ins Spital gebracht.