Großer Wohnhausbrand und Treibstoff in Fluss in NÖ

Zu einem Gebäudebrand samt Gefahrenstoffeinsatz ist die Feuerwehr am Donnerstag in St. Veit a.d. Gölsen in Niederösterreich alarmiert worden. Die Flammen hatten von der Garage auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen - aufwändige Löscharbeiten waren die Folge.