Flammen in Salzburger Stadt-Villa

Eine Gehilfin der in der Villa ansässigen Rechtsanwaltskanzlei am Franz-Rehrl Platz bemerkte das Feuer in einem der Zimmer. Sofort verständigte sie die Berufsfeuerwehr. „Es hat schon ziemlich viel gebrannt, aber wir haben es nach wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht“, bestätigte Einsatzleiter Krakowitzer. Die Ursache dürften in Brand geratene Akten gewesen sein.