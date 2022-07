Jüngstes Aiola-Baby soll Grazer Wohlfühlort werden

Das Ehepaar Schwarz hat sein Herzblut in die ehemaligen Brühl-Räumlichkeiten gesteckt. „Wir wollen einen Wohlfühlort bieten“, so Judith Schwarz. Wo man an der entzückenden Bar einen Cocktail trinken kann, während auf Wunsch Einrichtungsberatung dazu serviert wird, wo man in Büchern schmökert, sich inspirieren lässt. Von der Salatschüssel über die Lampe, Mode bis hin zum Sofa, alles ist da, vom Accessoire, mit dem man sich selbst eine Freud macht, bis hin zum Gastgeschenk, hier findet, wer auch nicht sucht. Freilich darf bei den leidenschaftlichen Tierfreunden auch der Hund mit ins Geschäft. Charmant ist der geschmackvolle Gastgarten mitten in der City.