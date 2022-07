Bund plant Mega-Zubauten

Ausbaupläne wälzte auch das Rote Kreuz im Gestaltungsbeirat: Die Zentrale in der Sterneckstraße soll in die Höhe wachsen, die Organisation braucht mehr Platz für Ausbildung und Co., so Sprecherin Roberta Thanner. „Das ist eine Auslotung, was möglich ist.“ Das Ergebnis des Beirates: Auf der westlichen Flanke des Baus sei Aufstockungspotenzial.