Motorradfahrer kracht gegen LKW

Verletzt hat sich ein 47-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Werfen. Der Mann aus dem Bezirk Liezen war auf der Salzachtalstraße Richtung Werfen unterwegs. Dann wollte er überholen, übersah aber, dass der vor ihm fahrende LKW nach links abbiegen wollte. Die Folge: Er krachte in den LKW. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Schwarzach, der 53-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Alkotests verliefen negativ.