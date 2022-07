Wie teuer wird Skifahren in Tirol?

Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel, weist auf gravierende Kostensteigerungen hin. Allein beim Diesel für die Pistenmaschinen sei mit Mehrkosten von 800.000 bis 1 Million Euro zu rechnen. Der „Supervorverkauf“ für die Saisonkarte inklusive neun Sommerbahnen läuft. Mit 714 Euro statt im Vorjahr 693 Euro ist der Anstieg moderat (plus 3,03 Prozent). Ischgl bietet die Saisonkarte um 909,50 Euro an, zuletzt waren es 856 Euro (plus 6,25 Prozent).