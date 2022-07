Pinzgauer drohte alles in die Luft zu sprengen

Mittels E-mails nötigte der Pinzgauer zwei Nachbarn in Saalfelden Bauarbeiten an ihrem Haus einzustellen. Am Dienstag drohte der 57-Jährige alles in die Luft zu sprengen. Bei einer Hausdurchsung wurden keine derartigen Gegenstände gefunden. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.