Traktor überschlug sich mehrmals

Ein Einheimischer (69) war am Dienstag gegen 14 Uhr auf einer steilen Bergwiese in Nauders mit Heuarbeiten beschäftigt. Er fuhr gerade mit dem Traktor zum Heustadl, als dieser ins Rutschen kam. Die Ursache ist noch unklar. Der Traktor stürzte anschließend rund 300 Meter mit mehreren Überschlägen über steiles Gelände ab, bis er schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Wäre der 69-Jährige noch im Traktor gewesen, wäre es für ihn vielleicht sogar tödlich ausgegangen. Doch der Mann sprang geistesgegenwärtig noch vor dem ersten Überschlag aus dem Fahrzeug. Er zog sich bei Verletzungen zu. Zwei Hirten setzten die Rettungskette in Gang: Der Einheimische wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Der Traktor: Totalschaden.