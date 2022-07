Bildungsminister lässt Salzburg ratlos zurück

Veröffentlicht wird dieser aber erst Ende August, also zwei Wochen vor Schulbeginn. Landesbildungsrätin Daniela Gutschi hat dafür eine Erklärung: „Es ist einfach nicht klar, wohin sich der Coronavirus entwickelt. Es ist offen, ob eine neue Variante hinzukommt und wie sie sich verhält - deswegen wartet der Bund mit der Veröffentlichung. Wir in Salzburg sind aber auf jeden Fall gut vorbereitet“. An oberster Priorität steht für Daniela Gutschi, flächendeckende Schulschießungen verhindern zu können.