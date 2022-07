Thomatal ist bereit für den Mega-Zustrom

„Wieso dieser Wert so hoch ausfällt, wissen wir nicht. Wir freuen uns aber riesig, wenn es wirklich so kommen sollte“, sagt Bürgermeister Klaus Drießler. Platz habe man mehr als genug und ein Baulandmodell soll für günstige Baugründe sorgen. Gründe, sich in Thomatal niederzulassen gäbe es aber viele, meint der Bürgermeister. „Wir liegen an einer Durchzugsstraße, man ist auch schnell in den anderen Gemeinden“, erzählt Drießler. Zudem habe man „wunderschöne Wohnweiler, ein reges und buntes Vereinsleben“, sowie einen „unglaublichen Zusammenhalt“, so der parteifreie Ortschef.