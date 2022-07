Katzenbabys „Anni“ und „Charly“ von Baum gerettet

Tierischer Einsatz am Montagnachmittag für die Feuerwehr Buch in Tirol (Bezirk Schwaz): Die zwei abenteuerlustigen Katzenbabys „Anni“ und „Charly“ kletterten auf einen riesigen Baum - und zwar so hoch, dass sie sich anschließend nicht mehr auf sicheren Boden zurück getraut haben. Einmal mehr waren Florianis die Retter in der Not.