Land Steiermark warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Hantieren mit offenem Feuer im Wald verboten

85 Prozent der Waldbrände in Österreich durch Menschen ausgelöst. Meist passiert das durch Unachtsamkeit (weggeworfene Zigaretten, fahrlässige Entsorgung von Asche oder Abbrennarbeiten, etc.). Deshalb weist das Land Steiermark darauf hin, dass in allen steirischen Bezirken und in der Landeshauptstadt Graz von die Waldbrandverordnung gilt, die jegliches Feueranzünden und Hantieren mit offenem Feuer im Wald und im Gefahrenbereich des Waldes verbietet.