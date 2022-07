Arbeiter unter Dreck und Holzbalken begraben - tot

Schrecklicher Arbeitsunfall am Sonntagabend im Tiroler Zillertal: Ein 60-jähriger Deutscher ist bei Reparaturarbeiten in einem Betrieb in Fügen von herabfallenden Holzbalken und heißem Schmutz getroffen und darunter regelrecht begraben worden. Kollegen befreiten den Mann aus den Trümmern, doch für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.