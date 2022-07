Melissa ließ die Teichalm beben

Schon zu Mittag war die Schlagerprinzessin am Samstag auf der Teichalm unterwegs – hoch zu Ross ging es rund um den See, begleitet von 300 Fans. Am Abend dann, knapp vor 21 Uhr, als Melissa Naschenweng die Bühne betrat, bebte der Berg endgültig. Mehr als 7000 Besucher waren live dabei und ließen sich das Musik-Spektakel nicht entgehen. Aus Deutschland, aus der Schweiz und natürlich aus ganz Österreich waren die Schlager-Fans angereist.