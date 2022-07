Der brutale Kampf um das Leiberl

Kann Sturm heuer wohl nicht mehr passieren, zumal man auch in der Offensive noch nachrüsten will. „Wir halten die Augen offen. Auch wenn kein Spieler gehen sollte, kann’s sein, dass wir noch was machen“, so Schicker, der sich vom aktuellen Transfer-Frieden nicht einlullen lässt. „Momentan gibt es keine Angebote für unsere Spieler, aber das kann sich ändern. Sieben Wochen läuft die Transferzeit noch.“