Puma „Pele“ winkt jetzt das große Liebesglück

„Pelé“ war jener Puma, der - „Steirerkrone“-Leser erinnern sich - in eine Holzkiste gepfercht in Deutschland gefunden wurde; illegal bestellt übers Internet. In der Reptilienstation München wurde er aufgepäppelt, seit einigen Wochen schnuppert er oststeirische Luft. In der Tierwelt Herberstein ist er endgültig angekommen.