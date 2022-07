Finale bei den Riverdays auf der Mur in Graz

Unsere Tour startete am gestrigen Samstag in der Angergasse 4, der Heimat des SUP Sportclub Graz. Dort machte gerade ein Kajak-Kurs Halt. Wir haben den elfjährigen Stefan befragt. „Am Anfang habe ich mich fast nur im Kreis gedreht“, schmunzelte er, „aber nach ein paar Minuten ging’s immer besser. Jetzt taugt’s mir voll.“