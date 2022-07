„Bühne frei“ für Nachwuchs in St. Pölten

„Wir sind in die Jahre gekommen“, freuen sich Veronika Polly und Markus Freistätter. Seit fünf Jahren heißt es in St. Pölten: „Und Action bitte!“ Nach den Lockdowns wegen der Pandemie gelang es heuer, mit der Schauspielakademie Kids wieder richtig durchzustarten. Im September wird Nestroys „Talisman“ auf die Bühne gebracht. „Die Proben sind in vollem Gange“, erzählt Polly.