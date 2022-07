Carl Peyer: „Die wildeste Zeit meines Lebens“

Noch immer Gänsehautmomente

Das Älterwerden fordert auch beim 73-Jährigen Tribut. „Momentan sind Konzerte und Bühnenauftritte kein Thema, dafür arbeitete ich an drei neuen Songs“, gibt sich der Sänger motiviert und erzählt von seinen letzten Liveauftritten, bei denen „Romeo und Julia“ immer noch für Gänsehaut und auch feuchte Augen sorgte: „Es is scho so lang, es is scho so lang her, mia woan no Kinder, oda doch scho mehr. So verliebt, wie’s des nur amoi gibt.“