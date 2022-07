Osttirolerin stürzte bei Heuarbeit 40 Meter ab

In vielen Tiroler Tälern kann die landwirtschaftliche Arbeit aufgrund des Geländes durchaus riskant sein. Dies zeigte sich am Freitag in Osttirol: Gegen 13.55 Uhr war eine 59-Jährige mit Heuarbeiten in Innervillgraten in steilem Wiesengelände beschäftigt. Dabei rutschte sie aus und stürzte laut Polizei rund 30 bis 40 Meter über das Feld ab.