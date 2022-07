„Wohnungen in Innsbruck auch für den Mittelstand“

Innsbrucks Stadtwohnungen auch für den Mittelstand! Das forderten Für Innsbruck, FPÖ und ÖVP bei einer Pressekonferenz. Verhindert werden soll so, dass Innsbrucks Mittelstand in den Speckgürtel abwandert. Außerdem soll die gute Durchmischung der Einkommensschichten in Sozialbauten gewährleistet sein. „Seit 2018 sind es 1693 Hauptwohnsitze weniger“, begründet GR Andrea Dengg (FPÖ) die Befürchtung, dass der Mittelstand in die Umgebung abwandert. Eine Entwicklung, die sich in jüngster Zeit abzeichnet. In den Jahren zuvor ist Innsbruck gewachsen, insgesamt gibt es über die vergangenen zehn Jahre ein Plus von 10.000 Hauptwohnsitzen.