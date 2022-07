Ferienbetreuung ist große Hilfe für Familie in Not

Mehr als sechs Jahre lang kämpfte die Familie K. in Gänserndorf um eine Ferienbetreuung für ihre beiden schwer behinderten Töchter Ella und Lilly. Nach unfassbaren Querelen und mehreren Berichten in der „Krone“ gibt es jetzt aber endlich einen kleinen Teilerfolg. Zum ersten Mal besuchen die zwei Mädchen nun eine zweiwöchige Ferienbetreuung in der ASO Strasshof.