Premiere des Robin Hood-Musical in Winzendorf

Der kleine Ort Winzendorf bei Wiener Neustadt entwickelt sich zum „Mekka“ der Musicalfans: Nach „Romeo und Julia“ im Juni feiert am 16. Juli „Robin Hood“ mit Christian Funk in der Titelrolle Premiere. An seiner Seite ist die Sängerin und Schauspielerin Missy May als Lady Marian zu sehen. Die Besucher werden zur Musik von Erwin Kiennast erleben, wie der böse Sheriff von Nottingham – gespielt von Alkbottle-Legende Roman Gregory – spektakulär daran scheitert, den edlen Helden Robin Hood zu vernichten.